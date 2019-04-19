Пешеход попал под колеса иномарки в центре Калуги

19.04.2019 18:55 223

В пятницу, 19 апреля, автомобиль «Опель» сбил пешехода на калужской улице Огарева.

ДТП произошло в 16:23. Судя по оперативным фото, человек оказался под колесами иномарки буквально в двух шагах от пешеходного перехода. Последствия аварии ликвидировали 9 человек: спасатели, врачи и инспекторы ГИБДД.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области