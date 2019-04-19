Коровы из Нидерландов приехали в Куйбышевский район

19.04.2019 18:47 117

439 коров приехали на ферму в деревню Закрутое Куйбышевского района, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора в пятницу, 19 апреля.

Животные клинически здоровы. Но их все равно поместили на карантин в изолированное помещение. Только после всех диагностических исследований и профилактических прививок коров выпустят к общему стаду.

Фото: pxhere.com