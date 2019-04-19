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Любителя выпить посадили на 3 года за угрозу участковому топором

19.04.2019 18:30 0 136
Любителя выпить посадили на 3 года за угрозу участковому топором

Участковый в Козельском районе проверял, как местный житель соблюдает административные ограничения. Их наложил суд, после того как мужчина отбыл срок за совершение особо тяжкого преступления, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 19 апреля.

Поднадзорный был нетрезв. Он разозлился на полицейского, схватил топор и начал махать им в сторону участкового, крича, что убьет. Сотрудник органов написал рапорт, в результате которого возбудили уголовное дело.

Суд присудил агрессору 3 года в колонии строго режима.

Фото: pixnio.com


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