Должников за электричество заставляли платить слишком много за отключение

19.04.2019 16:15 455

Компенсация расходов за отключение энергии не должна превышать 10 тысяч, а для граждан - 1000 рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 19 апреля.

Но жителей Хвастовичского района, которых отключали от света, наказывали на большую сумму.

Виновное должностное лицо оштрафовали. Плату вернули к нормативам.