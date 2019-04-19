Прокуроры узнали о прорыве канализации из интернета

Прокуратура в Людиново узнала о сбросе неочищенных стоков из колодца канализационной сети во время мониторинга интернета, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 19 апреля.
Филиал «Калугаоблводоканала» аварию ликвидировал. Но оказалось, что специалисты могли бы этого и не делать: канализация от Людиновской школы-интерната до ул. Красноармейской не стоит на учете и никому не принадлежит. Кроме того, у колодца увидели несанкционированную свалку ТБО.
От местной администрации через суд потребовали найти хозяина для сетей. Также заставили убрать мусор.
Фото: pxhere.com.
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