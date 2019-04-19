Лесной пожар потушили без МЧС под Людиново

19.04.2019 14:10 266

Лесной пожар начался в пятницу, 19 апреля, в 11:00 в Людиново. Возгорание было низовое, горела подстилка и кусты.

Огонь распространился на 0,12 га и не угрожал местным жителям, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Пожар потушили силами 4 человек и одной спецмашины. Причем МЧС на место ЧП даже не вызывали. Спасателям сообщили только после того, как огонь ликвидировали.

Фото: pixnio.com.