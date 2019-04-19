Водителя «под кайфом» поймали в Белоусово

19.04.2019 12:03 156

Сообщение о нетрезвом водителей на автомобиле «Фольксваген» получили сотрудники ГИБДД в городе Белоусово, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 19 апреля.

Полицейские остановили подозрительную машину. Алкоголем от водителя не пахло, но поведение его обстановке не соответствовало, речь была несвязной.

Результаты анализов показали, что мужчина - «под кайфом». Причем употребил он сразу несколько видов наркотиков.

Водителю грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав от 1.5 до 2 лет.

Фото: pxhere.com