Мандарины подорожали резко, говядина — неторопливо

В магазинах федеральных сетей за прошедшую неделю выросли цены на мандарины. Сразу на 8,7%. Подорожали и некоторые другие овощи и фрукты, сообщила пресс-служба правительства региона.
Также увеличились цены на говядину на 2,9%, сливочное масло на 0,7%.
Зато подешевела свинина на 4,3%, сыр на 0,6% и свежие огурцы.
Оптовые цены на бензин снизились на 0,6%, на летнее дизельное топливо на 0,3%. на розничные цены это серьезно не повлияло.
Фото: pixnio.com.
|
Водителя «под кайфом» поймали в Белоусово 19.04.2019 12:03
Племянник украл у дяди бидон браги и ружье 19.04.2019 10:24
Дверь торгового павильона в Кирове тушили сразу 6 пожарных 19.04.2019 09:09
Спасатели обезвредили за день 5 боеприпасов 19.04.2019 08:08
Чиновники не поддержали идею создать новый оркестр и денег не дали 19.04.2019 08:03
Заброшенный дом сгорел в Барятинском районе 18.04.2019 20:48
Приставы отправили 90 мигрантов на родину, еще 63 ждут своей очереди 18.04.2019 20:10
В Дзержинском районе провели показательный лесной пожар 18.04.2019 19:27
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Знакомимся с системой бесконтактных платежей
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: