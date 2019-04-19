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Мандарины подорожали резко, говядина — неторопливо

19.04.2019 11:38 1 176
Мандарины подорожали резко, говядина — неторопливо

В магазинах федеральных сетей за прошедшую неделю выросли цены на мандарины. Сразу на 8,7%. Подорожали и некоторые другие овощи и фрукты, сообщила пресс-служба правительства региона.

Также увеличились цены на говядину на 2,9%, сливочное масло на 0,7%.

Зато подешевела свинина на 4,3%, сыр на 0,6% и свежие огурцы.

Оптовые цены на бензин снизились на 0,6%, на летнее дизельное топливо на 0,3%. на розничные цены это серьезно не повлияло.

Фото: pixnio.com.


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