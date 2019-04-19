Чиновники не поддержали идею создать новый оркестр и денег не дали

19.04.2019 08:03 408

В Обнинске есть два оркестра – духовой и камерный. Инициативная группа предложила их объединить и создать эстрадно-симфонический оркестр.

Для этого представители культурной общественности попросили у горсобрания 6,5 миллионов в год на содержание коллектива.

Чиновники ответили, что для города выгоднее оставить две отдельные музыкальные структуры. И что оркестрам пора осваивать коммерческие вещи.

В деньгах активистам отказали, но предложили помощь в создании условий, сообщило интернет-издание «Неделя Обнинска» в четверг, 18 апреля.

Фото: Pixabay.com.