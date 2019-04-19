Мошенники продают брошюры, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора

19.04.2019 07:26 298

Предпринимателей Калужской области обзванивают лжесотрудники Роспотребнадзора и предлагают купить печатную продукцию. Мошенники грозят проверками и советуют купить «необходимые» брошюры для уголка потребителя. Управление Роспотребнадзора по Калужской области сообщает о своей непричастности к данным фактам, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 17 апреля. Предпринимателям советуют обращаться в полицию, если они столкнуться с такими предложениями. Фото: Pixabay.com.



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