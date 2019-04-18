Заброшенный дом сгорел в Барятинском районе

18.04.2019 20:48 107

В четверг, 18 апреля, в 15-25 на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Барятинском районе. Загорелся нежилой дом в Мелотичи, сообщила пресс-служба МЧС. На месте ЧП работали 4 человека и 1 единица техники. Пожар потушили. В огне никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС.



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