В Дзержинском районе провели показательный лесной пожар

В четверг, 18 апреля, в Дзержинском районе было проведено показательное мероприятие по тушению лесного пожара, сообщила пресс-служба Минприроды Калужской области.
Учебный природный пожар произошел вблизи населённого пункта Новое Уткино.
В борьбе с огнем приняли участие сотрудники противопожарной службы МЧС, местные добровольные команды, работники лесничества.
Были применены различные способы тушения пожара. А также организована учебная эвакуация населения.
Фото: пресс-служба Минприроды.
|
Заброшенный дом сгорел в Барятинском районе 18.04.2019 20:48
Приставы отправили 90 мигрантов на родину, еще 63 ждут своей очереди 18.04.2019 20:10
Электричество планово отключат в Калуге и пригородах в пятницу 18.04.2019 18:46
Глава совхоза расчистил пруд и стал примером для соседей 18.04.2019 18:34
Баня сгорела в Перемышльском районе 18.04.2019 17:52
Виновных в незаконном начислении платежей за вывоз ТКО оштрафуют 18.04.2019 17:47
Дача сгорела под Малоярославцем 18.04.2019 17:20
«Остановки по требованию» перестанут действовать в электричках 18.04.2019 17:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Знакомимся с системой бесконтактных платежей
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: