В Дзержинском районе провели показательный лесной пожар

18.04.2019 19:27 149

В четверг, 18 апреля, в Дзержинском районе было проведено показательное мероприятие по тушению лесного пожара, сообщила пресс-служба Минприроды Калужской области. Учебный природный пожар произошел вблизи населённого пункта Новое Уткино. В борьбе с огнем приняли участие сотрудники противопожарной службы МЧС, местные добровольные команды, работники лесничества. Были применены различные способы тушения пожара. А также организована учебная эвакуация населения. Фото: пресс-служба Минприроды.



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