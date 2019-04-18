Электричество планово отключат в Калуге и пригородах в пятницу

18.04.2019 18:46 454

Филиал «Калугаэнерго» сообщил о плановых отключениях электроэнергии в Калуге и пригородах в пятницу, 19 апреля. С 09 до 19 частично электроэнергию отключат: - Колюпаново, - Шопино. А с 09 до 18 света не будет: -улица Гагарина 8,8а,38а; -переулок Смоленский 2-10. Фото: Pixabay.com.



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