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Баня сгорела в Перемышльском районе

18.04.2019 17:52 0 219
Баня сгорела в Перемышльском районе

В четверг, 18 апреля, около 12 часов дня спасателям поступило сообщение о пожаре в Перемышльском районе.

Загорелась баня в деревне Ильинка.

На месте происшествия работали 8 человек и 2 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар потушили. В огне никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС.


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