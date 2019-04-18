Баня сгорела в Перемышльском районе

18.04.2019 17:52 219

В четверг, 18 апреля, около 12 часов дня спасателям поступило сообщение о пожаре в Перемышльском районе. Загорелась баня в деревне Ильинка. На месте происшествия работали 8 человек и 2 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС. Пожар потушили. В огне никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС.



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