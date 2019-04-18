Виновных в незаконном начислении платежей за вывоз ТКО оштрафуют

18.04.2019 17:47 26

Прокуратура области отчиталась о проведенной проверке в сфере начисления платежей за вывоз ТКО. В Калуге было выявлено 11 управляющих компаний, которые выставляли плату за эту услугу.

Руководителей организаций обязали заключить договора с региональным оператором и произвести перерасчет задолженности, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 18 апреля.

Было возбуждено 22 административных дела по статье «Осуществление деятельности с нарушением лицензионных требований».

Должностным лицам грозит штраф от 50 до 100 тысяч, а юридическим – от 250 до 300 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры.