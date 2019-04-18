Дача сгорела под Малоярославцем

18.04.2019 17:20 65

В четверг, 18 апреля, около 14 часов спасателям поступило сообщение о пожаре в Малоярославецком районе. Загорелась дача в СНТ «Ивушка». К тушению пожара привлекалось 4 человека и 1 единица техники, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь ликвидировали. Никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей