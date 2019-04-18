«Остановки по требованию» перестанут действовать в электричках

18.04.2019 17:00 127

С 19 апреля перестанут действовать остановки по требованию в пригородных поездах, сообщила пресс-служба РЖД.

Это касается всех маршрутов, где действовала такая система. Теперь электрички будут останавливаться на всех станциях в соответствии с расписанием.

В частности изменения произойдут на участках:

Сухиничи-Главные – Брянск-Орловский;

Калуга-1 – Сухиничи-Главные;

Спас-Деменск – Фаянсовая;

Фаянсовая – Сухиничи-Главные;

Сухиничи-Узловые – Спас-Деменск;

Сухиничи – Козельск.

Подробнее можно узнать на сайте РЖД.

Фото: пресс-служба РЖД.