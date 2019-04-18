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Балабановские школьники организовали субботник, чтобы очистить реку

18.04.2019 15:27 0 161
Балабановские школьники организовали субботник, чтобы очистить реку

В одной из балабановских школ дети предложили организовать субботник и очистить берега реки Страдаловки.

Мероприятие поддержало около 40 человек. Добровольцы очистили не только берега реки, но и родник, который находится возле нее.

На сегодняшний день город почти полностью очищен от мусора силами неравнодушных граждан, сообщила пресс-служба Минприроды Калужской области в четверг, 18 апреля.

Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.


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