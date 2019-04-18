Бухгалтера дисциплинарно наказали за зарплату ниже минимальной

18.04.2019 15:02 275

В Перемышльском районе прокуратура обнаружила, что сотрудникам одного из ИП начисляли и выплачивали зарплату ниже минимально установленной.

Таким образом, за полгода перед работниками образовалась задолженность в 20 тысяч рублей.

В этой связи предпринимателя обязали устранить нарушения, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 18 апреля.

Бизнесмен оперативно доначислил необходимую разницу, уплатил с этой суммы налоги. И привлек своего бухгалтера к дисциплинарной ответственности.

Фото: Pixabay.com.