Коллега своровала у доверчивой калужанки 41 тысячу

48-летняя жительница Калуги устроила застолье. Она попросила коллегу сходить за алкоголем и передала ей банковскую карту с пин-кодом.
Женщина просьбу выполнила, но карточку не отдала. Гражданка дождалась, пока владелица карты уснет, и направилась к банкомату. Там злоумышленница сняла 41 тысячу.
Потерпевшая, обнаружив смс-оповещение о снятии денег, обратилась в полицию. Воровку опознали по записи с камеры видеонаблюдения в банкомате.
Выяснилось, что женщина была ранее судима. В отношении нее было возбуждено дело по статье «Кража». Злоумышленнице грозит срок до 6 лет.
Фото: пресс-служба МВД.
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