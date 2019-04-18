Коллега своровала у доверчивой калужанки 41 тысячу

18.04.2019 11:56 219

48-летняя жительница Калуги устроила застолье. Она попросила коллегу сходить за алкоголем и передала ей банковскую карту с пин-кодом.

Женщина просьбу выполнила, но карточку не отдала. Гражданка дождалась, пока владелица карты уснет, и направилась к банкомату. Там злоумышленница сняла 41 тысячу.

Потерпевшая, обнаружив смс-оповещение о снятии денег, обратилась в полицию. Воровку опознали по записи с камеры видеонаблюдения в банкомате.

Выяснилось, что женщина была ранее судима. В отношении нее было возбуждено дело по статье «Кража». Злоумышленнице грозит срок до 6 лет.

Фото: пресс-служба МВД.