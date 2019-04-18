Карантин по бешенству ввели в Думиничском районе

18.04.2019 11:37 135

Постановлением губернатора Калужской области введен карантин по бешенству в Думиничском районе, сообщила пресс-служба Комитета по ветеринарии в четверг, 18 апреля.

В этой связи владельцам кошек и собак рекомендуют своевременно их вакцинировать.

Руководителям сельхозпредприятий и населению, имеющим домашний скот, нужно принять меры, чтобы не допустить диких животных к стадам и фермам.

Животных, чье поведение изменилось, необходимо незамедлительно изолировать и вызвать ветеринара.

Фото: Pixabay.com.