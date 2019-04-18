Карантин по бешенству ввели в Думиничском районе

Постановлением губернатора Калужской области введен карантин по бешенству в Думиничском районе, сообщила пресс-служба Комитета по ветеринарии в четверг, 18 апреля.
В этой связи владельцам кошек и собак рекомендуют своевременно их вакцинировать.
Руководителям сельхозпредприятий и населению, имеющим домашний скот, нужно принять меры, чтобы не допустить диких животных к стадам и фермам.
Животных, чье поведение изменилось, необходимо незамедлительно изолировать и вызвать ветеринара.
Фото: Pixabay.com.
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