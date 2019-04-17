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Электричество отключат по плану в разных районах Калуги

17.04.2019 18:24 0 251
Электричество отключат по плану в разных районах Калуги

В среду, 18 апреля, электричество будет отключено в различных частях Калуги для плановых работ, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09:00 до 19:00 света не будет:

  • Колюпаново (частично),

  • Шопино (частично),

  • Госконюшня д.Волково (частично).

С 08:30 до 18:00 без энергии останутся:

  • ул.Хрустальная 44/5,44/6,34а,

  • ул.Заводская 57.

С 09:00 до 18:00 электричества не будет:

  • ул.Гагарина 8,8а,38а,

  • пер.Смоленский 2-10.

С 09:00 до 17:00 отключат:

  • Ольговка (частично).

Фото: pxhere.com


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