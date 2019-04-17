Электричество отключат по плану в разных районах Калуги

17.04.2019 18:24 251

В среду, 18 апреля, электричество будет отключено в различных частях Калуги для плановых работ, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09:00 до 19:00 света не будет:

Колюпаново (частично),

Шопино (частично),

Госконюшня д.Волково (частично).

С 08:30 до 18:00 без энергии останутся:

ул.Хрустальная 44/5,44/6,34а,

ул.Заводская 57.

С 09:00 до 18:00 электричества не будет:

ул.Гагарина 8,8а,38а,

пер.Смоленский 2-10.

С 09:00 до 17:00 отключат:

Ольговка (частично).

Фото: pxhere.com