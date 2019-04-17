Кирпичный дом почти сгорел в деревне Каменка

17.04.2019 18:20 241

В среду, 17 апреля, загорелся дом в деревне Каменка Козельского района.

О пожаре сообщили в 15:29. Дом тушили 8 пожарных на 2 спецмашинах. Судя по оперативным фото, в здании сгорела крыша и повреждена внутренняя обстановка.

В результате пожара не пострадали люди, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области