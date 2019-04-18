Лесничество наказано за то, что не выделяло деревья для населения

18.04.2019 08:00 56

За два года в «Юхновское лесничество» обратились 55 человек с заявлениями о выделении им древесины для строительства и ремонта, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 17 апреля.

Но ни договоры купли-продажи с людьми не заключали, ни мотивированных отказов им не отправляли.

После вмешательства прокуратуры, должностное лицо в лесничестве привлечено к дисциплинарной ответственности. Работа по этому направлению активизирована.

Фото: pxhere.com