Половодье ничего не затопило в области

17.04.2019 20:41 96

Максимальные уровни воды в реках области оказались ниже критических и средних многолетних, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС в среду, 17 апреля.

В регионе не затопило и не подтопило ни одного населенного пункта или объекта экономики.

Весеннее половодье в регионе закончилось, вода в реках продолжает понижаться.