Пассажир с водителем пытались поменяться местами при виде полиции

17.04.2019 19:21 240

Полицейские во время комплексного профилактического рейда остановили автомобиль «Мицубиси» в Дзержинском районе, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД в среду, 17 апреля.

Когда инспекторы подошли к машине, то увидели, что водитель и пассажир пытаются поменяться местами. Сначала думали, что шофер — пьян. Оказалось, что он трезв, но лишен прав.

Водителя приговорили к 100 часам общественных работ.