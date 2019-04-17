Полицейские изъяли контрафактные товары на 400 тысяч рублей

17.04.2019 17:10 318

Частный предприниматель торговал контрафактными спорттоварами в Белоусово Жуковского района, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 17 апреля. В торговом зале и на складе нашли поддельной обуви на 400 тысяч рублей. Товар изъяли. Эксперты подтвердили его контрафактность. За незаконное использование товарного знака продавцу грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области



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