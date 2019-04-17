Полицейские изъяли контрафактные товары на 400 тысяч рублей

Частный предприниматель торговал контрафактными спорттоварами в Белоусово Жуковского района, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 17 апреля.
В торговом зале и на складе нашли поддельной обуви на 400 тысяч рублей.
Товар изъяли. Эксперты подтвердили его контрафактность.
За незаконное использование товарного знака продавцу грозит до 2 лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области
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