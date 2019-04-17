11 жителей Обнинска получили зарплату после вмешательства прокуратуры

17.04.2019 16:48 42

Обнинская фирма задолжала своим 11 работникам 480 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 17 апреля.

Люди не получили заработок за два месяца: январь и февраль.

На организацию пожаловались в инспекцию по труду,. Подали иск в мировой суд. В итоге деньги работники получили в полном объеме.

Фото: pxhere.com