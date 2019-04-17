Несколько человек пострадали при столкновении легковушек под Бабынино

17.04.2019 16:01 193

В среду, 17 апреля, на 21-м километре дороги «Бабынино-Воротынск» столкнулись «Лада Калина» и «Нива». ДТП произошло в 10:39. Его последствия ликвидировали 9 человек: врачи, спасатели и инспекторы ГИБДД. В результате аварии пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области



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