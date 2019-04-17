ЧОП заставили нанять 9 охранников

17.04.2019 15:39 246

9 охранников суд заставил принять на официальную работу в ЧОП «Партнер», сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 17 апреля.

Фактически мужчины трудились в ЧОП с 2013 года, им платили зарплату, но договоров с ними не было, записей в трудовых тоже. Соответственно и никаких отчислений в пенсионный и другие фонды не делалось.

Официально наняли мужчин после иска прокуратуры.