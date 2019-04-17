Банда машинистов воровала нефтепродукты из цистерн

17.04.2019 15:04 687

Калужский машинист тепловоза организовал преступную группу из машинистов, помощников машинистов, транспортировщика нефтепродуктов и продавца, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 17 апреля.

Преступники похищали нефтепродукты из ж/д цистерн, а затем продавали.

На счету банды машинистов как минимум 4 похищения. Общая стоимость украденного — 680 тысяч рублей.

Дело направлено в суд, организатору грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона.

Фото: pxhere.com.