Убийство лося расследуют в Козельском районе

Уголовное дело возбудили после отстрела дикого лося в Козельском районе в марте этого года, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 17 апреля.
Выстрелы в лесу услышал проезжавший мимо гражданин. Он сообщил главному егерю, который обратился в полицию. Охота на сохатых в это время запрещена.
На месте происшествия изъяли останки животного, расфасованные в пакеты, оружие и патроны, которые направлены в ЭКЦ УМВД России по Калужской области для проведения соответствующей экспертизы.
Фото: УМВД по Калужской области.
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