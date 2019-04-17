Наркоторговец получил 9 лет за проданный пакет с дурманом

17.04.2019 12:43 278

Житель Козельского района в прошлом году продал в лесу пакет с наркотиками, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 17 апреля.

Но в этот момент вмешались полицейские. Наркотики изъяли, дилера задержали.

На суде мужчина вину отрицал, уверял, что у полиции нет доказательств. Но суд признал его виновным и приговорил к 9 годам колонии строгого режима.

Фото: pxhere.com.