Байкер получил травмы при падении с мотоцикла в центре Калуги

17.04.2019 11:59 353

41-летний водитель мотоцикла «Ямаха» упал с двухколесного транспорта во вторник, 16 апреля на перекрестке калужских улиц Степана Разина и Войкова.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением своим байком и допустил падение, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Водитель мотоцикла получил травмы и после оказания необходимой помощи был отпущен домой.

Фото: УГИБДД по Калужской области.