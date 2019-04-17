Грузовая «Газель» въехала в забор в Калуге

17.04.2019 09:37 485

В среду, 17 апреля, грузовая «Газель» врезалась в забор на калужской улице Николо-Козинской. ДТП произошло в 7:03. Последствия аварии ликвидировали 9 человек: спасатели, врачи, инспекторы ГИБДД. В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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