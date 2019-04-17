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Маршрут московских электричек изменят на полдня

17.04.2019 07:47 0 256
Маршрут московских электричек изменят на полдня

В понедельник, 22 апреля, из-за проведения работ на станции Калуга-1 будут сокращены маршруты двух электричек, сообщила пресс-служба ЦППК.

Электричка Москва-Калуга-1 со временем отправления 08-53, проследует только до станции Азарово. А электричка Калуга-1-Москва будет отправляться со станции Азарово в 13-13.

Компания назначила компенсационные автобусы. Их остановки находятся рядом с жд станциями.

Рейс «Азарово-Калуга» отправится в 12-10, а «Калуга-Азарово» – в 12-30. Для проезда необходимо предъявить билеты на электричку.

Фото: пресс-служба ЦППК.


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