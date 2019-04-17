Электричество планово отключат в Калуге и пригородах в среду

Филиал «Калугаэнерго» сообщил о плановых отключениях электроэнергии в среду, 17 апреля.
С 09 до 19 частично отключат:
- Колюпаново,
- Шопино,
- Чижовка,
- Желыбино,
- Парижская Коммуна.
С 8-30 до 13-00 света не будет:
-улица Болдина 3-7,
-улица Никитина, д. 70,70а,89а,91; 5,8-я
-Тарусская 1,2,3,4;
-5-я Кольцевая;
-деревня Ждамирово (р-н ГНС);
- Новождамирово;
-СНТ "Турынино";
-поселок Новый;
-проезд Советский;
-улица Садовая (р-н ГНС).
С 08 до 18 электричество отключат:
- улица Нижняя садовая 97-111,126-144;
- переулок Н.Садовый;
- улица Выгонная 32,34,36;
- переулок Лаврентьевский;
- переулок Карачевский;
- улица Нижнелаврентьевская, 18-30,21;
- переулок 1-ый Садовый 27,19,14,25;
- переулок Южный, 4.
Фото: Pixabay.com.
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