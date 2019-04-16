Сотрудника свинооткормочного комплекса оштрафовали за сброс сточных вод в реку

16.04.2019 20:00 225

Инженер-механик ООО «Чароен Покпанд Фудс» в июне 2018 года допустил утечку навозных стоков в реку Суходрев.

Это привело к массовой гибели водных биологических ресурсов, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 16 апреля.

Ущерб оценили в 1 миллион 400 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Компания полностью возместила сумму ущерба и ходотайствовала о прекращении дела и назначении штрафа виновному лицу.

Дело было рассмотрено в районном суде. Инженеру был назначен штраф в 30 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com.