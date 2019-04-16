Сотрудника свинооткормочного комплекса оштрафовали за сброс сточных вод в реку

Инженер-механик ООО «Чароен Покпанд Фудс» в июне 2018 года допустил утечку навозных стоков в реку Суходрев.
Это привело к массовой гибели водных биологических ресурсов, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 16 апреля.
Ущерб оценили в 1 миллион 400 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Компания полностью возместила сумму ущерба и ходотайствовала о прекращении дела и назначении штрафа виновному лицу.
Дело было рассмотрено в районном суде. Инженеру был назначен штраф в 30 тысяч рублей.
Фото: Pixabay.com.
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