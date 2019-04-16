Дача сгорела в Людиновском районе

16.04.2019 19:22 178

Во вторник, 16 апреля, спасателям поступило сообщение о пожаре в Людиновском районе. Загорелся дачный дом в деревне Мостовка. К борьбе с огнем привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС. Пожар ликвидировали. Никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС.



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