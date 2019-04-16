Квартира сгорела днем в Калуге

16.04.2019 19:02 48

Во вторник, 16 апреля, около 14 часов спасатели получили сообщение о пожаре в Калуге. Загорелась квартира в одном из домов по улице Мичурина. На месте происшествия работали 12 человек и 4 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС. Пожар ликвидировали, жертв нет. Фото: пресс-служба МЧС.



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