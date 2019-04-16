Администрация села потратила 35 миллионов из бюджета, но не отчиталась о результате

16.04.2019 18:52 79

Администрация МО СП деревня Асеньевское получила в прошлом году 35 миллионов бюджетных денег на финансирование муниципальных и ведомственных программ. Ответственный исполнитель должен был составить отчет об эффективности потраченных средств. Однако соответствующие расчеты в экономический отдел администрации представлены не были, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 16 апреля. Прокуратура Боровского района обязала главу сельского поселения устранить нарушение. Фото: пресс-служба прокуратуры.



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