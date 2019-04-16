Предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч за торговлю на участке для ИЖС

Кировская прокуратура выявила, что один из предпринимателей ведет торговлю автозапчастями на участке, отведенном под ИЖС.
Кроме того, под свои нужды предприниматель самовольно использовал соседние 6 соток, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 16 апреля.
Было возбуждено два дела об административном правонарушении: «использование земельного участка не по целевому назначению» и «самовольное занятие земельного участка».
Предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Фото: Pixabay.com.
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