Предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч за торговлю на участке для ИЖС

16.04.2019 18:25 105

Кировская прокуратура выявила, что один из предпринимателей ведет торговлю автозапчастями на участке, отведенном под ИЖС.

Кроме того, под свои нужды предприниматель самовольно использовал соседние 6 соток, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 16 апреля.

Было возбуждено два дела об административном правонарушении: «использование земельного участка не по целевому назначению» и «самовольное занятие земельного участка».

Предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com.