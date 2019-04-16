Безработный житель Людинова стал фигурантом двух уголовных дел

16.04.2019 18:11 132

56-летний безработный украл у жителя Людинова холодильник. Владелец обратился в полицию и оценил ущерб в 2 000 рублей.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В ходе расследования выяснилось, что на фигуранта есть два заявления от женщин.

Гражданин высказывал в их адрес угрозы, а чтобы они казались более реальными, демонстрировал орудие, похожее на нож, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 16 апреля.

Тогда в отношении мужчины было возбуждено второе уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Фото: пресс-служба МВД.