Алиментщика приговорили к 11 месяцам исправительных работ за подделку документов

16.04.2019 15:32 207

Житель Ферзиковского района задолжал алименты на двоих детей. Чтобы поменьше заплатить мужчина предоставил липовую справку о зарпалате.

Организация, в которой якобы трудился гражданин, уже не вела свою деятельность, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 16 апреля.

Было возбуждено дело по статье «Подделка документов». Прокурор направил материалы в суд и попросил максимального наказания для обвиняемого.

Мужчину приговорили к 11 месяцам исправительных работ с удержанием дохода 5%.

Фото: пресс-служба прокуратуры.