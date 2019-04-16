«Фольксваген» вылетел в кювет под Мосальском

16.04.2019 13:25 270

Во вторник, 16 апреля, около 10 утра спасателям поступило сообщение о ДТП под Мосальском, сообщила пресс-служба МЧС.

В районе поворота на деревню Савино автомобиль Volkswagen вылетел в кювет. В результате аварии есть пострадавший. Тяжесть полученных им травм не указывается.

На месте происшествия работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Всего было задействовано 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.