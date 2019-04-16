Спасатели потушили загоревшийся «ВАЗ» в Сухиничах

16.04.2019 13:16 234

Во вторник, 16 апреля, в 9-16 спасателям сообщили о горящем автомобиле в Сухиничах, сообщила пресс-служба МЧС. Загорелся «ВАЗ», припаркованный на улице Смоленской. На месте ЧП работали 4 человека и 1 единица техники. Пожар потушили. Никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС.



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