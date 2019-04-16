26-летний калужанин украл 15 тысяч из магазина, где раньше работал

26-летний калужанин предстанет перед судом за кражу денег из магазина, где он раньше работал, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 16 апреля.
Молодой человек ночью пробрался на территорию магазина, вскрыл дверь служебной машины и забрал комплект магазинных ключей.
Ими он открыл помещение и украл из кассы 15 тысяч рублей. Ключи выкинул в ближайшую урну, а деньги потратил.
Бывшего сотрудника опознали по записям с камеры видеонаблюдения.
Фото: пресс-служба МВД.
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