26-летний калужанин украл 15 тысяч из магазина, где раньше работал

16.04.2019 12:50 85

26-летний калужанин предстанет перед судом за кражу денег из магазина, где он раньше работал, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 16 апреля.

Молодой человек ночью пробрался на территорию магазина, вскрыл дверь служебной машины и забрал комплект магазинных ключей.

Ими он открыл помещение и украл из кассы 15 тысяч рублей. Ключи выкинул в ближайшую урну, а деньги потратил.

Бывшего сотрудника опознали по записям с камеры видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба МВД.