Редкий черный аист вернулся в Калужскую область

16.04.2019 11:54 212

Сотрудники национального парка «Угра» обнаружили вернувшихся к гнездовью черных аистов, когда ходили ремонтировать фотоловушку. Когда именно вернулись птицы зафиксировать не удалось из-за неисправности оборудования, сообщила пресс-служба заповедника в понедельник, 15 апреля. Но теперь техника стабильно передает изображение с камер. Калужские орнитологи могут наблюдать за аистами, изучая их поведение дистанционно. Фото: пресс-служба национального парка «Угра».



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