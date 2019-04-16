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Редкий черный аист вернулся в Калужскую область

16.04.2019 11:54 0 212
Редкий черный аист вернулся в Калужскую область

Сотрудники национального парка «Угра» обнаружили вернувшихся к гнездовью черных аистов, когда ходили ремонтировать фотоловушку.

Когда именно вернулись птицы зафиксировать не удалось из-за неисправности оборудования, сообщила пресс-служба заповедника в понедельник, 15 апреля.

Но теперь техника стабильно передает изображение с камер. Калужские орнитологи могут наблюдать за аистами, изучая их поведение дистанционно.

Фото: пресс-служба национального парка «Угра».


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