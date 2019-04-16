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Людиновские полицейские изъяли сигареты без акцизов на 140 тысяч

16.04.2019 11:51 1 119
Людиновские полицейские изъяли сигареты без акцизов на 140 тысяч

Полиция получила сведения, что в одной из торговых точек Людинова продаются сигареты без акцизов, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 16 апреля.

В ходе проверки в помещении была обнаружена немаркированная продукция на сумму около 140 тысяч рублей.

В отношении предпринимательницы, у которой нашли контрафакт, было возбуждено уголовное дело.

Женщине грозит до 3 лет тюрьмы и штраф в размере до 120 тысяч.

Фото: пресс-служба МВД.


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