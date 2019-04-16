Администрацию Товарково заставили закрыть опасные здания

16.04.2019 08:00 336

В Товарково дети могли проникнуть в потенциально опасные здания: заброшенное, признанное аварийным расселенное здание барачного типа, а также здание бывшего бассейна и пристройки к ТСОШ № 1, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 15 апреля.

Прокуратура от руководства поселка потребовала ограничить доступ в опасные места.

Барак огородили, бывший басейн решено снести. Доступ к нему также закрыт.